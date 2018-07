После тяжелой, но вполне заслуженной победы Хорватии над Россией в четвертьфинале чемпионата мира - президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович пришла в раздевалку команды и разделила с игроками радость от выхода в полуфинал. Кстати, женщина - президент наблюдала за игрой с обычной трибуны, а не из ВИП-ложи.

Игрок сборной Хорватии Марко Пьяца опубликовал в своем Twitter совместное фото с президентом из раздевалки сборной. Глава государства вместе с футболистами скандировала победные речевки.

Фото: marko_pjaca

In the sea of men all in blues, the bright spot in red/white checked shirt and red trousers is President Kolinda Grabar-Kitarović celebrating #CRO #WorldCup win against #RUS in the locker room. This is the spirit. This is why football is the beautiful game pic.twitter.com/bxQEwSwU7R