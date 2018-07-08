В Британии назревает скандал в связи в связи с отравлением пары ядом "Новичок". Об этом передает издание The Daily Mail.

Сообщается, что мать 44-летней Дон Стерджесс отравленной под Солсбери, заявила, что ее дочери не предоставляют качественной медицинской помощи из-за того, что она "никому не нужная алкоголичка" и не является таким же важным пациентом, как российский шпион Сергей Скрипаль.

Британка заявляет, что ей не предоставляют никаких подробностей отравления.

Отметим, что ее дочь Дон вместе с сожителем, 45-летним Чарли Роули, была найденабез сознания в Эймсбери и находится в критическом состоянии в районной больнице Солсбери, где раньше лечились Скрипали.

Сейчас оба пострадавших находятся в больнице. Женщина подключена к аппарату искусственного дыхания. Врачи говорят, что у нее тяжелое состояние, она может не выжить.

Ранее "Страна" сообщала, что в Британии госпитализировали копа с подозрением на отравление "Новичком".

Также в Скотланд-Ярде заявили, что британцы под Солсбери отравились "Новичком" после контакта с зараженным предметом.