В Турции уволят больше 18 тысяч государственных служащих, половина из которых - полицейские. Об этом сообщает Reuters.

Указ об увольнении такого количества госслужащих выдан на фоне подготовки к отмене чрезвычайного положения в стране, введенного после попытки государственного переворота в июле 2016 года. В частности речь идет об увольнении 199 ученых из университетов по всей стране и более 5 тысяч военных.

Указ выдали после победы президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в июне этого года.

Отметим, что в Турции уже было уволено около 160 тысяч госслужащих после неудачной попытки переворота, сообщило в марте управление ООН по правам человека.

Среди задержанных 50 тысяч человек были официально обвинены и посажены в тюрьму в ходе судебных процессов.

Ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган победил на досрочных выборах президента.

Также Порошенко поздравил Эрдогана с победой на досрочных выборах президента Турции.