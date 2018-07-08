Английские фаны в Стратфорд Сити разгромили магазин IKEA после победы над шведами
Английские футбольные фанаты устроили настоящий погром, после победы своей сборной на Чемпионате мира по футболу. Видео инцидента опубликовали в Twitter.
Англичане ворвались в один из магазинов шведской сети IKEA в Вестфилд Стратфорд Сити после победы их сборной и учинили там настоящий бедлам.
На видео из сети видно, как болельщики бесчинствуют в магазине. Болельщики били мягкую мебель и прыгали по кроватям, распевая слоганы в поддержку сборной.
IKEA - шведская компания, которая разрабатывает и продает мебель, кухонную технику и аксессуары для дома.
Напомним, сборная Британии одержала победу над шведами со счетом 0:2.
Scenes at your local IKEA LMFAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO #ENGSWE pic.twitter.com/BFccqzjRtj— ӈ (@cutclear) 7 июля 2018 г.
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