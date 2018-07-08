Английские футбольные фанаты устроили настоящий погром, после победы своей сборной на Чемпионате мира по футболу. Видео инцидента опубликовали в Twitter.

Англичане ворвались в один из магазинов шведской сети IKEA в Вестфилд Стратфорд Сити после победы их сборной и учинили там настоящий бедлам.

На видео из сети видно, как болельщики бесчинствуют в магазине. Болельщики били мягкую мебель и прыгали по кроватям, распевая слоганы в поддержку сборной.

IKEA - шведская компания, которая разрабатывает и продает мебель, кухонную технику и аксессуары для дома.

Напомним, сборная Британии одержала победу над шведами со счетом 0:2.

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