В Киеве в возрасте 89 лет умер Левко Лукьяненко - известный советский диссидент. В отличие от многих других украинских националистов нашего времени, он боролся за независимость Украины, когда за это давали тюремный срок.

"Страна" уже вспоминала, чем известен Левко Лукьяненко - автор провозглашения Акта о независимости Украины 1991 года.

В соцсетях известные люди высказывают соболезнования в связи со смертью диссидента.

Сообщение о смерти Левка Лукьяненко появилось на официальной странице президента в Facebook.

"Смерть вырвала у нас того, кто был живым символом несокрушимости украинского духа, кто завоевал нам Независимость Украины в ХХ веке – Левка Лукьяненко.

Его не сломали советские концлагеря, не испугала нынешняя российская агрессия. Он передал нам главный огонь своей жизни – любовь к Украине.

Он из когорты настоящих Героев! А они не умирают.

Вечная память..." – выразил соболезнования Петр Порошенко.

Юлия Тимошенко, в рядах чьей партии Лукьяненко второй раз попал в парламент, выразила соболезования:

"Умер Лев Григорьевич Лукьяненко. Гигант национального движения ... Мудрый и сильный политик. Таких уже не делают, говорят, в подобных печальных случаях ...

Борьба за свободу Украины, тюрьмы тюрьмы, смертный приговор, лагеря ... Он прошел через все испытания, через все пытки ради нашего государства, ради нации.

И именно такие люди закладывали основы заветной национальной воли еще тогда, когда нечего было и надеяться на освобождение Украины из советского ига.

Борьба была смыслом его жизни. Честь и достоинство были его главные принципы.

Шестидесятничество, Хельсинский союз, создание первых демократических партий и объединений ... в какой-то мере история Украины за последние полвека и биография Левко Лукьяненко - почти тождественные вещи.

И как огромная награда за стойкость и мужество - авторство Акта провозглашения независимости Украины. Именно он писал тот исторический текст. И показывал мне как-то тетрадь, в котором он был написан 24 августа 1991.

Для меня Левко Григорьевич - воплощение высшей, эталонной, абсолютной морали в политике. Я благодарна судьбе за то, что знала его и звала соратником".

"Это лето украло многих...Муратова, Драч,а теперь вот и Лукьяненко. Мне посчастливилось записать с этим удивительным человеком длинное интервью в его домашней рабочей обстановке. Помню свое волнение до и чувство полного восторга после.Он меня покорил внушительно и надолго. Мамонт украинской истории сильный в своей простоте и простой при громадной внутренней силе.RIP", - пишет журналистка Татьяна Домбровская.

"Левко Лукьяненко R.I.P. Атлант украинской государственности. Держал небо. Теперь уже там ...", - пишет националист Андрей Шкиль.

"Он так и не увидел Украину свободной и независимой", - считает активистка Лиза Богуцкая.

В соцсетях также напомнили, что Левко Лукьяненко добровольно вступил в КПСС:

"Мало кто помнит, что Левко Лукьяненко был членом КПСС. По его воспоминаниям, в 1950г. он решил, что если будет состоять в партии, то сможет сделать для Украины больше.

И Левко вступил в комсомол, а через пару лет и в партию.

"Я вирішив: найбільше для України зможу зробити на високій посаді в партії..." Левко Лукьяненко", - напоминает политолог Николай Спиридонов.

Эксперт-международник Николай Капитоненко отметил, что соболезнования спешат выразить украинские политики, которые "довели Украину до прямой противоположности тому, чем она задумывалась тридцать лет назад".

"Опять коробит от того, что вся лента в торопливом публичном выражении горя по поводу смерти Лукьяненко украинскими политиками, не замеченными ни в чем, кроме жадности, глупости и надувания щек. Теми, что довели Украину до прямой противоположности тому, чем она задумывалась тридцать лет назад", – написал он.