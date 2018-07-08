В воскресенье, 8 июля, президент Украины Петр Порошенко отправился с рабочим визитом в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба АП.

"Программой визита предусмотрено посещение села Сагринь Люблинского воеводства, где глава государства откроет Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году", - сказано в сообщении.

Также Порошенко примет участие в богослужении по погибшим украинцам, а также встретится с представителями украинской общины Польши.

Кроме того, польский президент Анджей Дуда также 8 июля посетит Украину. Дуда в Соборе святых апостолов Петра и Павла в Луцке (Волынская область) примет участие в святой мессе в память о поляках - жертвах Волынской трагедии.

Ранее "Страна" сообщала, что в День семьи Порошенко показал черно-белое фото с мамой и папой.