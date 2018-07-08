Появились подробности дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата от "Радикальной партии" Дмитрия Линько. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Политик угодил в ДТП в Кировоградской области. По свидетельствам очевидцев, водитель Линько не справился с управлением и зацепил грузовик.

От удара внедорожник отбросило на хозяйственную постройку при дороге. Все участники происшествия отделались ссадинами и испугом. На месте составили европротокол и разъехались.

Напомним, что авария произошла 7 июля. В результате ДТП, в автомобиле Линько сработали все передние автоматические подушки безопасности.

По заверению главы "Радикальной партии" Олег Ляшко его соратника спас ремень безопасности.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как Линько разбили нос после ток-шоу "Украинский формат".

Также по факту разбитого носа нардепа Линько открыли уголовное дело.