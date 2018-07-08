Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал пресс-конференцию после поражения его команды от сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018. Об этом сообщает Сhampionat.

Тренер сразу отметил, что после матча у него "все до сих пор как в тумане".

- Можно ли сказать, что сборная прыгнула выше головы или это её объективный уровень и подобного можно ждать на следующих турнирах?



- Не могу сказать, выше или нет. Мы готовились к турниру детально, Кубок конфедераций нам помог в этом. Я с первой секунды знал, когда заступил на этот пост, что хочу получить. Сейчас мы чувствуем себя как солдаты, которые были призваны в армию. Сегодня вышли в дембель, но хотелось дальше послужить и повоевать. Мы бы до 15 июля с удовольствием Родине послужили. Переведите иностранцам слово "дембель", пожалуйста.

Что дальше? Впереди Лига наций. Невозможно такие вещи прогнозировать. На сегодняшний день мы сделали максимум. Ребята достойно сражались, но не хватило везения. Теперь надо спокойно всё проанализировать, в команде часто происходят изменения, и нельзя заранее многое планировать.

- В вас никто не верил, это мешало?



- Вы удивитесь, но мне кажется, что ни одна страна, которая играла на чемпионате мира, в свою сборную не верила. Самое главное, что мы сами в себя верили. И только своей работой мы заставили в себя поверить. Причем не просто поверить, а влюбиться. Сейчас вся страна знает, что такое сборная России по футболу.

- Во всех ли своих кадровых решениях вы уверены, не было ли ошибок?



- У меня много разных качеств, есть положительные, есть отрицательные. Но одно могу сказать точно: если я принимаю решения, то никогда потом не жалею. Те футболисты, которые есть, были сильнейшими на данный момент. Вы смотрите на имена, тренерский штаб смотрит чуть глубже.

- Вы слишком нервничаете, не кажется вам?



- Если бы вы были скандинавом, я бы вас еще понял. Но вы же грек! Это игра, это эмоции, что тут можно ещё сказать.

- Вам звонил президент России?



- После игры к нам в раздевалку зашёл премьер-министр Дмитрий Медведев, успокаивал, желал успеха. Владимир Владимирович Путин звонил днем, сейчас тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой. Понятно, что мы все расстроены. Президент пожелал, чтобы мы держали голову выше и делали следующие шаги вперед.



- Правильно ли Смолову доверили пенальти?



- А почему вы после Испании такой вопрос не задавали? Тогда он забил, сейчас решил пробить так. Все, кто был готов бить пенальти, его били.

- Можно по-разному играть на ЧМ, можно по-разному уходить с ЧМ. Вы ушли с гордо поднятой головой?



- Да, но ключевое здесь слово "уходят". Да, с поднятой головой, но увы - то, что мы больше не боремся за Кубок мира, нас очень расстраивает. Но мы очень рады, что на этом турнире хорошо выглядели как с организационной, так и со спортивной стороны.

Ранее "Страна" сообщала, что букмекеры предсказали исход матча России против Хорватии на ЧМ-2018.

Также ливень затопил Сочи и Адлер, где прошел матч Россия - Хорватия.