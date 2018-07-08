Президент Петр Порошенко опубликовал в Facebook свое детское фото с родителями.

Также глава государства поздравил украинцев с Днем семьи.

"Семья - это извечная опора, где каждый человек черпает любовь, надежду и духовные силы. Благодарю своих родителей, которые воспитали во мне любовь к людям и к родной земле, научили работать и достигать целей. Поздравляю украинский с Днем семьи!" - написал Порошенко.

Праздник День семьи установлен согласно указу президента от 30 декабря 2011 года и отмечается в день памяти святых князя Петра и княгини Февронии Муромских, которых православная церковь считает покровителями брака.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко уволил советника, отвечавшего за отбор членов НАПК.

Также Порошенко отправился в Польшу, в то время как Дуда поедет в Украину.