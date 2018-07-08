В Британии в больницу доставили полицейского с подозрением на отравление нервно-паралитическим ядом "Новичок". Об этом сообщает Sky News.

Госпитализация связана с новым случаем отравления "Новичком" британской пары в городе Эймсбери.

Сообщается, что полицейский обратился в больницу за консультацией, после чего его доставили для проведения "специализированных тестов" в районную больницу находящегося неподалеку города Солсбери, где ранее был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль.

В больнице Солсбери сообщили, что после отравления в Эймсбери к ним обратились несколько местных жителей, обеспокоенных проблемами со здоровьем, однако необходимости в медицинской помощи ни у кого из них не было. Врачи подчеркнули, что риски массового отравления "Новичком" невелики.

Напомним, мужчина и женщина, которых обнаружили без сознания возле Солсбери, были отравлены паралитическим веществом "Новичок" после контакта с зараженным предметом.

Также в Великобритании экстренно созвали комитет по ЧС из-за отравления "Новичком" возле Солсбери.