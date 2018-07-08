Украинка перевозила на оккупированную территорию Донбасса товара почти на два миллиона гривен. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что женщина, нарушая порядок перемещения в зоне ООС, перевозила 48 коробок с товарами на 1,7 миллионов гривен через пункт пропуска Станицы Луганская.

"Для совершения противоправных действий данная гражданка привлекла восемь граждан, которые в пешем порядке переносили через КПВВ необходимый груз. Всего женщина собиралась переместить на оккупированную территорию 48 коробок с изделиями, которые используются в пищевой промышленности на общую сумму 1,7 млн гривен", - сказано в сообщении.

В отношении женщины сотрудники ГФС составили протокол из-за того, что объем перемещенных товаров превысил нормы, определенные приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины №39 от 27 марта 2017 года.

Весь товар изъяли до принятия решения в суде.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

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