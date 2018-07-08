В субботу, 7 июля, в очень напряженном и драматичном поединке сборная Хорватии обыграла российскую команду и вышла в полуфинал Мундиаля, где сыграет со сборной Англии.

Основное время закончилось вничью 1 - 1 и дело дошло до экстра-тайма, в котором команды также обменялись голами. Сначала Вида вывел хорватов вперед, а затем Марио Фернандес сравнял счет. В серии пенальти точнее были хорваты. У сборной России свои шансы запороли Смолов и Фернандес.

После этого поединка защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич завершил карьеру игрока. Еще один футболист, полузащитник Александр Самедов, объявил, что больше не будет выступать за национальную сборную, передает Интерфакс.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Вида и Вукоевич после победы над Россией записали видео, в котором посвятили свой триумф Украине и киевскому Динамо. "Эта победа над Россией для Украины и Динамо", - заявил Вида.