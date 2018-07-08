Трудная победа Хорватии над Россией в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу всколыхнула украинские соцсети. "Сегодня каждый из нас хорват", - говорили антироссийски настроенные комментаторы, которые накануне заявляли о бойкоте ЧМ-2018.

Им отвечали, что именно из-за Хорватии Украина в свое время не попала на этот чемпионат.

"Страна" собрала реакцию украинцев на вылет страны-хозяйки с мундиаля.

"Это была операция "Буря""

Многие в соцсетях откровенно болели за Хорватию. В основном те, у кого этот футбол вызывал не столько спортивные, сколько политические эмоции.

Продюсер Александр Ткаченко порадовался за Хорватию и назвал чемпионат "странным".

"Вукоевич и Вида - красавцы, конечно, как и вся сборная Хорватии приятно, что именно они остановили хозяев этого странного чемпионата. Удачи им в полуфинале".

Депутат Евгений Рыбчинский после матча понял, что мифологический украинец Хорив был основателем хорватского этноса:

"Есть версия, что братья предка нашего Кия, Щек и Хорив были основателями двух славянских этносов, чехов и хорватов. До вчерашнего дня я сомневался в правдоподобности этой версии. Но после серии пенальти в ворота московского улуса, я вдруг понял, что такое братья наши родные, хорваты. Вива, Хорватия! Вива Далич! Вива Вида!".

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что болел за Россию, чтобы увидеть "победобесие" и "слюни в кунсткамере":

"Эх, жаль Россия вылетела. Не люблю незавершенное победобесие. Представляете какие слюни были бы в этой кунсткамере, если б выиграли у хорватов? Какая патриотическая елейная гордость из смеси "Ра-си-я! Па-бе-да! Наши!" лилась бы чуть не из каждого российского аккаунта? Российские либералы сами побежали бы Путину ж...пу целовать. А если бы чемпионами мира стали... Ух. Такие перспективы открываются. Прям даже не представляю, что он мог бы делать со страной. Крепостное право можно было бы вводить. В рекруты набирать. Пороть на конюшне. Да чего на конюшне - прям на Никольской. Право первой ночи. Десятину. Барщину. Да что хошь".

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что "многие патриоты Украины сегодня явно чувствовали себя немножко хорватами".

"Это была операция "Буря"", - написал в соцсети журналист Роман Цымбалюк, имея в виду захват армией Хорватии анклава Сербская Краина в 1995 году.

"Опять это тупое "заграница нам поможет""

Многим в Сети пришлась не по душе сетевая эйфория по поводу проигрыша России (а не победы Хорватии).

Политолог Олег Волошин считает злорадство над сборной РФ "жалким зрелищем":

"Украина вполне могла быть на месте Хорватии в ЧМ. Ведь это те, кому всякие дятлы сейчас аплодируют, в последний момент выбили нашу сборную в отборе. И вот тогда такой результат, как сегодня, был бы гигантским поводом для гордости. А так это жалкое зрелище злорадства наших диванных ура-патриотов вызывает омерзение. Опять это тупое "заграница нам поможет". Смешно и глупо. Они играют за себя. Во всем. И плевать хотели на ваши эмоции.

Наша сборная смотрелась бы на чемпионате лучше многих. Болеем за своих!".

О том, что именно Хорватия в свое время выбила Украину с чемпионата мира, пишет и журналист Максим Войтенко:

"Забавное совпадение. В субботу на чемпионате мира хорваты разгромили русских. А вот в октябре 2017 года они на отборе на чемпионат расколотили украинцев - со счетом 2-0. Из-за этой игры Украины и не попала на чемп и сборная не поехала в Россию. Хотя потом, конечно, в Киеве заявляли о бойкоте чемпионата. Как бы понятно - вылетели на отборе, поэтому можно включать бойкот и крики об остаточном прощавай.

Одна Хорватия на Украину и Россию".

"Хочу поздравить всех патриотов Украины с поражением сборной России на ЧМ. Как мы поставили их на место в этом матче, также заберем Крым, Донецк и Ростовскую область, которая исконно наша!", - троллит всеобщую эйфорию шоумен Алексей Дурнев.

"Следуя нацпатриотичной логике, если болел за команду России - агент Кремля. Тогда, если болел за сборную Колумбии - наркоторговец, за сборную Ирана - член Хезболла, а за сборную Саудовской Аравии - ваххабит", - замечает экс-глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов.

Журналист Андрей Манчук пишет "о крахе теоретических воззрений наших либералов, которые свято верили, что Кремль купил саудитов, египтян и испанцев".

Бизнесмен Евгений Черняк напоминает, что патриотизм- это любить свою страну, а не ненавидеть чужую.

"Странно читать радостные посты о проигрыше Сборной России при том, что сборная Украины вообще не попала на чемпионат!

Сборная России вошла в 8-ку сильнейших команд мира, билась до последнего, проиграла по пенальти и точно, на сегодня, выглядит главным триумфатором Чемпионата Мира.

Очень надеюсь, что в следующем чемпионате наша сборная тоже покажет отличную игру и займёт достойное место.

Когда мы наконец-то поймём, что патриотизм- это любить свою страну, а не ненавидеть чужую.

Пока ты занят чужими проблемами, некогда думать о своих.

Может поэтому и живём так замечательно, что всё время заняты выдуманными чужими проблемами, а не сосредоточены на решении своих вопросов?

И, странно , вдвойне, читать безудержную радость в ленте , именно в то время, когда не стало действительно настоящего патриота Левко Лукьяненко, который 26 лет просидел в тюрьме за свои убеждения и никогда не монетизировал свой патриотизм.

Все заняты и практически тишина о нём,

а именно такие люди творят историю!

Пост не о политике.

Пост о людях.

Извините, если разрушил ваши иллюзии...".