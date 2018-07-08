В американском штате Калифорния из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали около двух тысяч человек. Об этом сообщает Reuters.

"Власти округа Санта-Барбара объявили в субботу, 7 июля, чрезвычайное положение на местном уровне в то время, как лесные пожары, которые стремительно распространяются ветрами, а также жара около 40 градусов уничтожили двадцать жилых домов и других зданий и принудили к эвакуации тысячи человек", - сказано в сообщении.

Уже две тысячи человек покинули свои дома. Также несколько тысяч людей остались без электроснабжения, что вызвало потребность в введении чрезвычайного положения.

Отметим, что есть уже первые жертвы пожара. Спасатели нашли обгоревшее тело неизвестного человека. Сейчас личность жертвы устанавливается.

По официальной статистике, с начала года стихия уничтожила свыше 1,17 млн гектаров.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось фото и видео масштабного пожара на комбинате "Прогресс".

Также спасатели потушили пожар в музее народной архитектуры Пирогово.