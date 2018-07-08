Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко переходит из дортмундской "Боруссии" в английский "Вест Хэм". Об этом сообщает Sky Sports.

Сообщает, что за переход украинца предложили 17,5 миллионов фунтов, и немцев эта сумма устроила.

Примечательно, что руководство дортмундцев даже освободило Ярмоленко от тренировочного процесса для согласования всех деталей с представителем АПЛ.

Стоит отметить, что для перехода спортсмену осталось пройти медобследование и получить разрешение на работу.

Ярмоленко перешел в "Боруссию" летом 2017 года за 25 млн евро и подписал контракт на четыре сезона. В 26 матчах он забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. В активе Ярмоленко 35 голов в 76 матчах за сборную Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Украины разделилась на команду Ярмоленко и команду Селезнева.

Также глава ФФУ рассказал, куда исчезли деньги за трансфер Ярмоленко.