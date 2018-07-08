Спасатели начали эвакуацию детской футбольной команды, застрявшей в пещере Таиланда
В воскресенье, 8 июля, в Таиланде начали спасательную миссию по эвакуации детей из пещеры Тхам Луанг. Об этом сообщает ВВС.
Глава спасательных работ Наронсак Осоттанакорн рассказал, что в пещеру спустились 18 дайверов, чтобы спасти 12 мальчиков и их тренера.
Ожидается, что уже к вечеру первые дети, находящиеся в пещере, выйдут на поверхность. Их сразу отправят в больницу. При этом отмечается, что операция может продлиться несколько дней.
На данный момент около пещеры находятся 13 машин скорой помощи.
Напомним, дети пропали еще в конце июня. Их нашли на десятый день их пребывания в пещере Тхам Луанг, но вытащить оттуда не могли из-за затопления и дождей.
Ранее "Страна" сообщала, что в Швейцарии восемь туристов оказались заблокированы водой в пещерах.