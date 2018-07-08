В воскресенье, 8 июля, в Таиланде начали спасательную миссию по эвакуации детей из пещеры Тхам Луанг. Об этом сообщает ВВС.

Глава спасательных работ Наронсак Осоттанакорн рассказал, что в пещеру спустились 18 дайверов, чтобы спасти 12 мальчиков и их тренера.

Ожидается, что уже к вечеру первые дети, находящиеся в пещере, выйдут на поверхность. Их сразу отправят в больницу. При этом отмечается, что операция может продлиться несколько дней.

На данный момент около пещеры находятся 13 машин скорой помощи.

Напомним, дети пропали еще в конце июня. Их нашли на десятый день их пребывания в пещере Тхам Луанг, но вытащить оттуда не могли из-за затопления и дождей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Швейцарии восемь туристов оказались заблокированы водой в пещерах.