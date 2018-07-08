После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу - 2018, защитник сборной Хорватии и экс-игрок киевского Динамо Домагой Вида вместе с Огненом Вукоевичем записал видео, в котором футболисты посвятили свою победу Украине и киевскому клубу.



"Слава Украине!" - выкрикнул Вида.



"Эта победа для "Динамо“ и Украины", - сказал Вукоевич.



"Давай-давай!" - добавил Вида.

"Хорватия, вперед!"- завершил совместное обращение Вукоевич.

Видео: Andrew Shakhov, Facebook

Напомним, что оснвоное время матча закончилось вничью 1 - 1. В овертайме команды обменялись голами, у хорватов кстати забил как раз Домагой Вида. А в серии пенальти точнее были гости4:3 по пенальти.

Ранее "Страна" собщала, что Англия обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018, где сыграет как раз с хорватами.