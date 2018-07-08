США не будут признавать аннексию Крыма Россией. Об этом в интервью телеканалу Ost West заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Я думаю, что американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма. Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно - советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - сообщил Волкер.

Спецпредставитель отметил, что Штаты поддерживают Украину, особенно в районах боевых действий.

"И я думаю, что администрация демонстрировала последовательный подход в этом вопросе", - подчеркнул Волкер.

Ранее "Страна" сообщала, что Волкер планирует продолжать переговоры с Сурковым по ситуации на Донбассе.

Также Волкер признал, что конфликт на Донбассе исчезает с первых полос, но должен срочно решаться.