В СБУ заявили, что заблокировали использование контрабандного оборудования на Южно-Украинской АЭС, что могло стать причиной техногенной катастрофы.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Оперативники СБУ установили, что "должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на Южно-Украинской АЭС".

"Следствие задокументировало, что чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем, важных для безопасного функционирования атомной электростанции", - уточнили в пресс-службе.

В ходе расследования оперативники обнаружили факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.

"Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, ГП НАЭК Энергоатом и руководство ОП Южно-Украинская АЭС предпринимают безотлагательные меры относительно демонтажа и замены контрафактного оборудования", - добавили в СБУ.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершения преступления для привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности.

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ поймала на границе украинца, который вез запчасти к авиадвигателям в Россию.

Также мы рассказывали, что в Киеве бывший коп из Чехии торговал устройствами для прослушки. Теперь ими пользуется СБУ.