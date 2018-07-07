В последнем четверьтфинале чемпионата мира по футболу, в котором Россия встречалась с Хорватией дело дошло до овертайма и серии послематчевых пенальти.

Основное время закончилось вничью со счетом 1 - 1. А в экстра-тайме хорватов вывел вперед экс-защитник киевского Динамо Домагой Вида. И когда казалось, что игра сделана, защитник сборной России Марио Фернандес сравнял счет.

В серии пенальти хорваты были точнее. Первыми били россияне, но Смолов откровенно запорол свой удар. Затем смазал Марио Фернандес. Домагой Вида кстати был точен с точки. Победную точку в серии поставил Ракитич.

Ранее "Страна" сообщала, что Швеция уступила Англии в борьбе за выход в полуфинал ЧМ-2018.

Таким образом в полуфиналах сыграют Англия - Хорватия и Бельгия - Франция.