В субботу, 7 июля, флагманский корабль 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney вошел в Черное море. Корабль направляется в Одессу, чтобы принять участие в американо-украинских военно-морских учениях Sea Breeze 2018.

Об этом сообщает ТАСС.

"Корабль Mount Whitney вошел в Черное море 7 июля для проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления региональной морской стабильности, а также улучшения подготовки военно-морских сил союзников и партнеров НАТО. В рамках этой миссии корабль примет участие в учениях Sea Breeze 2018", - сообщает командование 6-го флота.

В пятницу с теми же целями в Черное море вошел ракетный эсминец USS Porter.

Как указывается в заявлении, "в ходе учений будут отрабатываться различные задачи, в том числе пресечение незаконной деятельности на море, противодействие в воздухе и под водой, десантные, а также поисково-спасательные операции". Предполагается, что в этом году учения пройдут с 9 по 21 июля и охватят северо-западную часть моря.

Sea Breeze проводятся ежегодно, начиная с 1997 года, согласно "Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений" между Украиной и США. Учения открыты и для других стран.

Как сообщала "Страна", в прошлом году украинско-американские учения Sea Breeze в Одессе завершились в конце июля.

Напомним также, что Рада разрешила допуск военных НАТО на учения в Украину.