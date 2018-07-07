В Косово источники близкие к президенту подтвердили возможность амнистии участников войны между Косово и Сербией. Дипломатическое решение должно стать частью соглашения о нормализации отношений между странами.

Об этом сообщает Radio Mitrovica Sever.

СМИ отмечает, что рeзультатами достигнутых договоренностей должна стать ликвидация Специального суда по военным преступлениям в Косово.

Расположена в Гааге организация была готова к работе еще в июле прошлого года, однако до сих пор не известно, когда можно ожидать на первый обвинительный приговор.

"Некоторые международные дипломаты были поражены, услышав, что частью финального соглашения между Косово и Сербией может стать амнистия за время войны в Косово", - пишет издание Koha Ditore.

Правительство и правящие партии Косово отказались комментировать эту информацию.

Как сообщала "Страна", базу США в Косово возглавил полковник, который готовил Вооруженные силы Украины к АТО.

Также "Страна" писала, что Сербия возмутилась двойными стандартами Европы для Каталонии и Косово.