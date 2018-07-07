Президент Петр Порошенко подписал указ об освобождении с должности внештатного помощника и члена конкурсной комиссии по отбору членов НАПК Алексея Горащенкова. Об этом говорится на сайте президента Украины.

"Освободить Горащенкова Алексея Николаевича от исполнения обязанностей помощника президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа №198/2018.

От исполнения обязанностей члена конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НАПК Алексея Горащенкова глава Украинского государства освободил своим указом №199/2018.

Напомним, 29 августа 2014 года президент Украины назначил юриста, на то время сотрудника украинского Министерства иностранных дел Алексея Горащенкова своим помощником.

10 мая 2016 года на сайте главы государства был опубликован указ №199/2016, в соответствии с которым Петр Порошенко ввел "в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Горащенкова Алексея Николаевича – первого заместителя руководителя главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента Украины" вместо ушедшего в Кабинет министров Александра Данилюка.

Как сообщала "Страна", ранее Порошенко уволил из Нацкомиссии по тарифам Морозову и Таратуна.

Также "Страна" писала, как Порошенко уволил члена Нацкомиссии по тарифам и лишил ее кворума.