Мама убитого журналиста Олеся Бузины написала письмо президенту США Дональду Трампу. В нем она рассказала об убийстве сына и "нацистских методах" расправы с инакомыслием в Укриане.

Текст письма опубликован на авторском сайте-сообществе Олеся Бузины.

"Уважаемый господин Трамп! Вы поймете причины моего обращения к Вам если представите, что Вашего единственного сына застрелили на пороге собственного дома неонацисты по приказу руководителя ФБР, а Генеральный прокурор США сделал все, чтобы убийцы даже не были арестованы.

А потом суд рассматривал бы это дело так медленно, что стало ясно – весь процесс займет не менее 15 лет, а Вам уже 78, как мне сейчас..." - такими словами Валентина Павловна Бузина обратилась к президенту США.

Вот что Валенина Бузина написала об убийстве сына в дальнейшем.

"В Украине давно уже не является секретом, что после Майдана украинский режим, используя нацистские методы подавления инакомыслия, вынудил большинство политических оппонентов перейти на нелегальное положение или покинуть страну. Оставшиеся были подвергнуты уголовному преследованию, арестам и пыткам, а политические убийства приобрели массовый характер и есть все основания полагать, что список жертв политического террора, среди которых был и мой сын, согласовывался украинской властью с представителями правительства бывшего президента США Барака Обамы. Для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, я обратилась к руководителям ГПУ, МВД, СБУ и президенту Украины с просьбой о личном приеме, но, к сожалению, все они отказались встречаться со мной. В аналогичной просьбе мне отказал и посол США в Украине.

Уважаемый господин Трамп! Я прошу Вас о помощи в наказании убийц моего сына. Я понимаю, что это задача украинского правосудия, но, к сожалению, без Вашего вмешательства это становится невозможным в современной Украине. Когда-то мать убитого журналиста Георгия Гонгадзе, так же, как и я, обращалась ко всему миру с мольбами о справедливости, но она умерла, так и не дождавшись правосудия. После ее смерти дело заказчиков и организаторов убийства ее сына было приостановлено, и на его возобновление при нынешнем украинском режиме уже нет никакой надежды. За подобные нарушения принципа верховенства права и прав человека по делу Магнитского США объявили санкции в отношении чиновников следственных и судебных органов Российской Федерации.

Боюсь, без Вашего вмешательства меня ожидает та же судьба, а убийцы моего сына, как и организаторы убийства Гонгадзе, избегут ответственности усилиями украинской власти. Безусловно, Ваше вмешательство не решит всех проблем Украины, но может стать первым шагом к восстановлению давно уже утраченной веры украинцев в справедливость. С уважением, Валентина Бузина".

Ранее мама Олеся Бузины прокомментировала "Стране" затягивание суда по убийству сына.

Также "Страна" писала о том, как в ООН поразились присутствием 150 радикалов на суде по убийству Олеся Бузины.

А в ОБСЕ призвали украинскую власть завершить расследование дел об убийствах Шеремета и Бузины.