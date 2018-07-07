В Брюсселе 7 июля состоялся митинг против приезда лидера США на саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля. Главный лозунг митинга - "Трампу здесь не рады". Об этом сообщает Associated Press.

Протестующие призвали уменьшить военные бюджеты и перенаправить средства на развитие системы образования.

В марше приняли участие люди, которые выступают за закрытие угольных и атомных станций, против расизма и сексизма, а также против мер строгой экономии.

По завершению марша состоялся концерт.

Напоминаем, ранее Дональд Трамп обвинил союзников по НАТО в том, что они недостаточно вкладывают в общую безопасность, и потребовал увеличить оборонные расходы. Протестующие призывают уменьшить военные бюджеты и перенаправить средства на развитие системы образования и возобновляемой энергетики.

Также "Страна" писала, что на саммите НАТО в Брюсселе Порошенко и Трамп будут сидеть рядом из-за буквы U.

Ранее "Страна" писала, что на саммите НАТО Трамп заявит союзникам, что США не "свинья-копилка".