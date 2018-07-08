В субботу, 7 июля, на ВДНХ в Киеве в рамках фестиваля Atlas Weekend 2018, выступил популярный электронный проект из Британии - The Chemical Brothers. При этом не обошлось без форс-мажоров.

В анонсах организаторы предупредили, что музыканты готовят масштабное шоу, которое идет впереди современных технологий с огромными кибер-роботами на сцене, световым и лазерным шоу, экранами.

Технику для выступления The Chemical Brothers везли четыре грузовика. И вот, буквально за несколько часов до выступления, начало которого было намечено на 22:00, выяснилось, что по дороге сломалась одна из трех фур с оборудованием. Выступление артистов перенесли на 23:00.

Фанаты дождались появления дуэта на сцене. The Chemical Brothers - один из самых громких хедлайнеров на Atlas Weekend в этом году.

Пользователи делятся видео выступления в сети.

Ранее The Chemical Brothers уже выступали в Киеве во Дворце спорта.

Каждое выступление британцев - это не только известные хиты, но погружение в виртуальную реальность, которую музыканты создают на сцене и в зале.

Напомним, что ранее была опубликована программа Атлас Викенд 2018 на все дни фестиваля с 3 по 8 июля.

Также мы публиковали программу фестиваля на 7 июля.