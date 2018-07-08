The Chemical Brothers на Atlas Weekend показали впечатляющее шоу
В субботу, 7 июля, на ВДНХ в Киеве в рамках фестиваля Atlas Weekend 2018, выступил популярный электронный проект из Британии - The Chemical Brothers. При этом не обошлось без форс-мажоров.
В анонсах организаторы предупредили, что музыканты готовят масштабное шоу, которое идет впереди современных технологий с огромными кибер-роботами на сцене, световым и лазерным шоу, экранами.
Технику для выступления The Chemical Brothers везли четыре грузовика. И вот, буквально за несколько часов до выступления, начало которого было намечено на 22:00, выяснилось, что по дороге сломалась одна из трех фур с оборудованием. Выступление артистов перенесли на 23:00.
Фанаты дождались появления дуэта на сцене. The Chemical Brothers - один из самых громких хедлайнеров на Atlas Weekend в этом году.
Пользователи делятся видео выступления в сети.
Ранее The Chemical Brothers уже выступали в Киеве во Дворце спорта.
Каждое выступление британцев - это не только известные хиты, но погружение в виртуальную реальность, которую музыканты создают на сцене и в зале.
Напомним, что ранее была опубликована программа Атлас Викенд 2018 на все дни фестиваля с 3 по 8 июля.
Также мы публиковали программу фестиваля на 7 июля.