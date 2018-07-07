В пятницу, 6 июля, в Николаевской области заместителя начальника управления "Укртрансбезпеки" задержали при получении неправомерной выгоды в размере 40 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области.

"Чиновник требовал деньги от представителя автоперевозчика за непринятие мер административного реагирования и непрепятствование осуществлению предпринимательской деятельности в будущем", – заявили в полиции.

Полиция квалифицировала действия задержанного по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

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