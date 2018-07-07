В пятницу, 6 июля, на автотрассе Киев-Харьков возле села Белоцерковка Полтавской области неизвестные в масках совершили ограбление. Об этом сообщают fakty.ua.

По словам журналиста "Дорожного контроля" Геннадия Фетисова, свидетелем случившегося стал его друг.

"На его глазах серебристый Mercedes с тонированными стеклами и с черными военными номерами подрезал "Жигули", которые двигались в сторону Хорола. Из иномарки вышло четыре или пять мужчин в камуфляжной форме и в масках, которые силой вытащили водителя и пассажиров "Жигулей", затолкав их в свой автомобиль", - сообщил журналист.

После этого один из "захватчиков" сел в изъятую машину, и оба транспортных средства двинулись дальше. Километров через пять в безлюдном месте угонщики вместе с жертвами свернули в лесопосадку.

Прибыв по сообщению журналиста на место происшествия, правоохранители обнаружили в лесополосе трех мужчин с завязанными руками и ногами, а также с заклеенными скотчем ртами.

По словам потерпевших, у них отобрали значительную сумму в долларах.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление.

Детали операции в полиции не разглашают.

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