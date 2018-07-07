В Киеве сотрудники СБУ разоблачили растрату должностными лицами регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" 20 млн гривен при закупке запчастей для электровозов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновники закупили комплектующие по завышенной стоимости. Запчасти приняли на баланс.

Согласно экспертным исследованиям, запчасти не соответствуют государственным стандартам качества по своему составу.

"По заключению специалистов, использование некачественных запасных частей могло привести к преждевременному выходу их из строя и вызвать человеческие жертвы, нанести многомиллионные убытки на объектах критической инфраструктуры", - добавили в СБУ.

Вся продукция изъята, на нее наложен арест.

Сейчас трем фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении правонарушений по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщала "Страна", в Киеве на железной дороге слили дизтоплива для локомотивов на миллион.

Также "Страна" писала, что на Донецкой железной дороге создали фейковый профсоюз, который украл 300 тысяч гривен.