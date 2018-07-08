В субботу, 7 июля, завершился матч четвертьфинала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии.

Хорватия обыграла Россию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2018.

Основное время закончилось вничью со счетом 1:1. В экстра-тайме экс-защитник киевского Динамо Домагой Вида вывел хорватов вперед. Но когда казалось, что игра сделана, защитник сборной России Марио Фернандес сравнял счет.

В серии пенальти хорваты были точнее. Первыми били россияне, но Смолов откровенно запорол свой удар. Затем смазал Марио Фернандес. Победную точку в серии поставил Ракитич.

В полуфиналах сыграют Англия - Хорватия и Бельгия - Франция.

Напомним, что "Страна" вела текстовый онлайн матча 1/4 чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Хорватии и России.

Как сообщала "Страна", поединок оказался под угрозой из-за сильного ливня, который затопил город накануне 7 июля.