Сегодня, 7 июля, львовские АТОшники и активисты задержали местного блогера Павла Хомива. Видео задержания опубликовал пользователь Олег Дудок в Facebook.

Павел Хомив известен своими резкими высказываниями против бойцов АТО, а также блогами о гражданской войне в Украине.

После словесной перепалки между АТОшниками и блогером, мужчины вызвали полицию и доставили Павла Хомива в райотдел полиции.

Детали пока не известны. Однако, как сообщает "Форпост", не обошлось и без драки.

"Господин Хомив собственной персоной. Говорит, что хочет то и пишет. Доступ к "знаменитости "открыт", - комментируют активисты задержание публициста.

Пост Хомива от 12 июня в соцсетях Фото: Pavlo Khomiv/Facebook

Еще один пост, возмутивший АТОшников Фото: Pavlo Khomiv/Facebook

Как сообщала "Страна", АТОшники просили Порошенко "наказать" Лободу, Лорак и Брежневу.

Ранее жена Тигипко открестилась от слов о гражданской войне в Украине.