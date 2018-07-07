Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что парламентский диалог России и США возобновляется. Об этом пишет РИА "Новости".

"Межпарламентский диалог возобновляется после второй встречи с делегацией американских конгрессменов", - сказал Слуцкий по итогам российско-американского саммита в рамках ПА ОБСЕ в Берлине.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду на то, что после встречи с парламентариями США возникнут подвижки в вопросе взаимного снятия санкций.

Как сообщала "Страна", перед встречей с Путиным Трамп сделал неожиданное заявление.

Напомним также, что Путин и Трамп проведут переговоры один на один и вместе пообедают.

Ранее ГПУ составила "пидозры" в финансировании терроризма двум депутатам Госдумы.