Шквал и град. Ураган повалил вековые дубы на Прикарпатье
На Прикарпатье сегодня, 7 июля, прошли сильные грозы со шквалом. В регионе было объявлено штормовое предупреждение. В соцсети Facebook люди делятся фотографиями, какой урон нанесла непогода.
Об этом сообщает WestNews.
Так, в городе Болехов ураган и шквалистый ветера повалил многовековые дубы.
Сообщается также, что в селе Солуков, что на Долынщине, выпал обильный град.
Фото: Виктор Рак/Facebook
Фото: Виктор Рак/Facebook
Фото: Виктор Рак/Facebook
Фото: Оксана Ярич-Салюк/Facebook
Как сообщала "Страна", в Карпатах на Черной горе выпал белый снег.
Напомним, с 30 июня в Украине ухудшились погодные условия: в большинстве регионов страны прошли дожди, местами грозы с сильным ветром и градом.
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