На Прикарпатье сегодня, 7 июля, прошли сильные грозы со шквалом. В регионе было объявлено штормовое предупреждение. В соцсети Facebook люди делятся фотографиями, какой урон нанесла непогода.

Об этом сообщает WestNews.

Так, в городе Болехов ураган и шквалистый ветера повалил многовековые дубы.

Сообщается также, что в селе Солуков, что на Долынщине, выпал обильный град.

Фото: Виктор Рак/Facebook

Фото: Виктор Рак/Facebook

Фото: Виктор Рак/Facebook

Фото: Оксана Ярич-Салюк/Facebook

Как сообщала "Страна", в Карпатах на Черной горе выпал белый снег.

Напомним, с 30 июня в Украине ухудшились погодные условия: в большинстве регионов страны прошли дожди, местами грозы с сильным ветром и градом.