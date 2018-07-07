В американском штате Нью-Джерси, в городе Ньюфилд, произошел взрыв в жилом доме, погибли два человека. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Соседи рассказали, что в результате взрыва погибла пожилая пара. Их дом был полностью разрушен при взрыве.

Также оказались повреждены несколько соседних домов.

Представитель окружной прокуратуры заявил, что версия умышленного подрыва, по предварительным данным, не рассматривается.

На месте происшествия работают сотрудники газовой службы.

Последствия разрушительного взрыва Фото: abc7ny.com

"Страна" также писала, что в спорткомплексе Нью-Джерси произошла стрельба, есть раненые.

Ранее "Страна" сообщала, что в столкновении поезда с платформой в Нью-Джерси погибли как минимум три человека.

Как сообщала "Страна", на вокзале в Нью-Джерси прогремел взрыв.