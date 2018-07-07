Сегодня, 7 июля, в Киеве около 300 человек переплыли реку Днепр. Соревнования состоялись в рамках мероприятия "День Днепра-2018". Об этом сообщает "Информатор".

Участники заплыва преодолели расстояние между Трухановым островом и Почтовой площадью. Пловцы соревновались в районе Пешеходного моста, дистанция составила 429 метров.

Активистам с трудом удалось покорить главную реку Украины.

Кстати, участие в заплыве принимали все желающие любой весовой категории и любого уровня физической подготовки.

После завершения марафона состоялось награждение победителей и концертная программа: танцевальный флешмоб, выставка тематических детских рисунков, конкурсы и прочие развлечения.

Напомним, Днепр считается самой большой рекой в Украине и третьей по величине в Европе. Его ширина в пределах Киева составляет 400-600 метров.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", украинский телеведущий переплыл приток Днепра зимой.

Ранее пьяные посетители ресторана пытались на спор переплыть Днепр и чуть не погибли.