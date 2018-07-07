В Дрогобыче Львовской области 13-летняя девочка во время ссоры нанесла отцу смертельное ножевое ранение в шею. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел около 02:30 7 июля. Полицейские получили информацию про убийство мужчины в одной из квартир жилого дома на улице Михаила Грушевского.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила, что ночью между 35-летним отцом и 13-летней дочерью возник бытовой конфликт. Во время конфликта мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал девочке угрожать.

"Защищаясь, она причинила мужчине проникающее ножевое ранение в шею, что и привело к смерти", - отмечают в полиции.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, а со школьницей сейчас работают психологи.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 УК. Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщала "Страна", в Киеве мальчик вызвал полицию, чтобы спасти младшего брата от пьяного отца.

Напомним также, что в Мариуполе пьяный сосед выстрелил в отца, который играл с ребенком на площадке.

Также "Страна" писала, как в Дрогобыче вынесли приговор АТОшнику, который облил женщину зеленкой и разбил на голове яйцо.