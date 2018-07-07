Украинские военные, которые 6 июня получили травмы в результате разрыва миномета на ровенском полигоне, проходят лечение и реабилитацию во Львовском военном госпитале, трое из них - в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом сообщает 5 канал.

По словам врачей госпиталя, военных будут оперировать.

"Они в сознании, продолжают получать интенсивное лечение. В дальнейшем их ожидает оперативное вмешательство", - сообщили в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона.

Напомним, что 6 июля на полигоне в Ровенской области во время военных учений разорвался миномет, в результате чего погибли трое военных, еще девять получили ранения. Троих пострадавших с самыми тяжелыми травмами вечером 6 июля вертолетом эвакуировали во Львов.

Как сообщала "Страна", в Военной прокуратуре Украины есть две версии причин взрыва миномета на Ровенском полигоне.

Также "Страна" сообщала имена погибших на Ровенском полигоне.