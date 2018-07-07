Украинский политзаключенный, диссидент и бывший народный депутат Украины Левко Лукьяненко умер 7 июля в больнице в Киеве после продолжительной болезни.

Об этом Радио Свобода сообщила его жена.

Ранее о том, что Лукьяненко попал в реанимацию, сообщил экс-народный депутат Владимир Яворивский.

"Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левко Лукьяненко! Он в реанимации", - рассказал Яворивский.

Левко Лукьяненко не дожил до своего 90-летия чуть более месяца.

Фото: google.com.ua

Биография Левко Лукьяненко

Левко Лукьяненко - диссидент, соучредитель Украинского Хельсинского группы, народный депутат четырех созывов Верховной Рады. Удостоен звания Герой Украины.

Он родился 24 августа 1928 года в селе Хриповка Черниговской области.

Левко Лукьяненко автор "Акта провозглашения независимости Украины". Народный депутат четырех созывов парламента.

26 лет в заключении. За что сидел диссидент

По окончании университета с 1958 работал штатным пропагандистом Радеховского райкома КПСС, с 1959 - работником адвокатуры Глинянского района Львовской области. Там он создал оппозиционный по отношению к советской власти "Украинский рабоче-крестьянский союз", который выступал за конституционное отделение Украины от СССР.

В январе 1961 его исключили из КПСС и приговорили к расстрелу за антисоветскую агитацию и пропаганду. Однако приговор заменили тюремным заключением сроком на 15 лет.

В 1976 диссидент вышел на свободу и стал одним из основателей "Украинской хельсинской группы". Уже в 1977 году его вновь арестовали и приговорили к 10 годам тюрьмы и 5 годам ссылки. Левко Лукьяненко вышел на свободу спустя 11 лет - в 1988 году. То есть 26 лет своей жизни он провел в заключении.

После провозглашения независимости

В 1990 году с группой соратников он создал Украинскую республиканскую партию (УРП).

1 декабря 1991 участвовал в президентских выборах. За него тогда проголосовали 1,4 млн человек (4,49 %).

Фото: Левко Лукьяненко/google.com.ua

На выборах 1998 года партия Лукьяненко не прошла в парламент и на следующих выборах в Раду в 2002 году партия диссидента вошла в избирательный блок БЮТ. Левко Лукьяненко выступал в списке БЮТ под пятым номером и в третий раз прошел в парламент.

Позже УРП слилась с УНП "Собор", возникла новая партия - Украинская республиканская партия "Собор". В 2005 году партия раскололась на сторонников дальнейшего сотрудничества с Юлией Тимошенко, которых возглавлял Левко Лукьяненко, и сторонников сближения с НСНУ, возглавляемых Анатолием Матвиенко.

В 2005 году Лукьяненко получил звание Героя Украины. Также является лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

Напомним, что в этом году после тяжелой болезни скончался украинский поэт Иван Драч.