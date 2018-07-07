Программа "Доброе утро, страна" на UA:Перший, в эфире которой лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинила президента Петра Порошенко в желании развязать "большую войну" на Донбассе, будет закрыта на фоне "неоднократных нарушений стандартов".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ).

Общественный вещатель сообщает, что утренняя телепрограмма "Доброго ранку, Країно!" – это собственный продукт ООО Эра-Медиа, который выходит на UA:Перший по договору между двумя компаниями.

Договор не позволяет НОТУ вмешиваться в "творческий процесс" команды Эры. Ввиду этого вещатель подчеркивает, что "никоим образом не согласовывал приглашение для интервью Юлии Тимошенко и не влиял на выбор тем для обсуждения".

При этом НОТУ якобы неоднократно фиксировала нарушение стандартов в контенте Эры – "манипуляции фактами, подачу собственных мнений как фактов, безосновательные обобщения, неконкретные ссылки на источники информации, экспертные комментарии ненадлежащего качества" и другие моменты.

Вещатель заявляет, что еще 5 и 7 июня 2018 года уведомил Эру о прекращении договора о создании программы "Доброго ранку, Країно!" и его действие заканчивается 10 июля 2018-го.

Напомним, в эфире программы лидер "Батькивщины" заявила о якобы имеющих место планах Петра Порошенко сорвать президентские выборы в Украине через эскалацию военных действий на Донбассе.

"Это крайне опасный план, которые Петр Порошенко сегодня думает сделать в Украине. Он хочет в принципе выборы президента не проводить. И поэтому сейчас начался глубокий переговорый процесс с теми, кто якобы возглавляет "ЛНР" и "ДНР" - с людьми, которые оккупировали часть Украины и Донбасса. И Порошенко хочет инициировать начало большой войны", - заявила политик.

Напомним, однопартиец Тимошенко Вадим Ивченко также считает, что военное положение может быть введено только на Донбассе - но и этого будет достаточно, чтобы выборы не состоялись.

Как сообщала "Страна", у Порошенко внезапно предложили вернуть пенсии невыездным жителям "ЛДНР" и упростить получение для остальных.