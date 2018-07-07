В субботу, 7 июля, на чемпионате мира по футболу проходит матч 1/4 финала, Россия - Хорватия.

Этот матч может впервые в истории вывести российскую команду в полуфинал мундиаля.

В Сети уже начали шутить, что издан "секретный указ Путина" о результатах всех игр ЧМ-2018 с участием России. Которая, разумеется, побеждает в финале.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о поединке, на который северные соседи возлагают такие надежды.

20.22 Сборная России заходит на стадион. Ее приезд встречают ликованием.

20.20 Тот самый "указ Путина" о победах России в Мундиале.

20.15 В стартовом составе российской сборной появился Денис Черышев - игру с Испанией он начинал на скамейке запасных. Еще один признак того, что нас ждет атакующая игра россиян.

20.10 Хорватский тренер Златко Далич повторил состав, с которым вышел на поединок с Нигерией - первую игру Хорватии на ЧМ. Состав явно атакующий.

20.07 Тренер сборной РФ Станислав Черчесов вывел стартовый состав по стандартной для него модели 4-2-3-1. Кудряшов заменяет Жиркова на левом фланге. Схема годится и для атаки, и для обороны.

20.06 Объявлены стартовые составы команд.

19.40 Игра пройдет в Сочи, на стадионе "Фишт". Была угроза, что матч не состоится из-за сильного ливня.

Фото: sport-express.ru

19.30 Официальный Twitter сборной России включил в заявку на матч и главного тренера команды Станислава Черчесова. Коуч умеет и прикрикнуть, и мячик подать. Он бывший вратарь.

Фото: twitter.com/teamrussia

19.20 Бывший капитан донецкого "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио Срна будет внимательно наблюдать за матчем. По его мнению Россия задолжала Хорватии.

"В свое время мы оказали большую услугу России. Пришло время вернуть долг. Если мы рассмотрим каждую позицию, то увидим, что сборная Хорватии имеет преимущество перед Россией. У нас много классных игроков, выступающих за большие клубы. Объективно Хорватия сильнее, но и Россия заслуживает большого уважения. Думаю, нас ждет очень сложный матч. Будет сумасшедшее давление трибун. Тем интересней игра и почетней будет победа", - заявил Срна.

Экс-капитан, говоря о долге России, вспомнил историю Евро - 2008. Россия пробилась на тот чемпионат Европы лишь благодаря победе хорватов над сборной Англии в последнем матче группы (3 - 2).

Фото: UA-Football

19.10 На матч прилетела и женщина - президент. Глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что будет смотреть игру не в VIP-ложе, а на трибуне вместе с простыми болелами.

Фото: Facebook

"Мне нравится быть простой фанаткой, потому что, когда я болею, мне хочется вести себя немного не так, как это принято в VIP-ложе. Сегодня я смогу надеть футболку своей сборной на матче с Россией", - заявила Грабар-Китарович.

19.00 В первом полуфинале сыграют Франция и Бельгия. А сборная Англии, после уверенной победы над Швецией со счетом 2 - 0, еще ждет своего соперника. Им станет победитель нынешнего противостояния.