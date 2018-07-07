Букмекеры считают, что у России, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира и сегодня сыграет со сборной Хорватии в Сочи, мало шансов на победу. Об этом сообщает "Чемпионат".

В отличие от россиян, которые были разгромлены уругвайцами, а в 1/8 прошли дальше лишь благодаря серии пенальти, хорваты на этом Чемпионате мира показали более содержательную игру. Особенно в матче против сборной Аргентины, которую уверенно разгромили.

Именно благодаря этому хорваты являются явными фаворитами в противостоянии с россиянами.

В William Hill коэффициент на их победу - 2,05. В победе сборной России - 4,20. Ничья в основное время - 3,00. На проход в следующий раунд на хорватов принимают с коэффициентом 1,53, на россиян - 2,50. Вероятность того, что матч дойдет до послематчевых пенальти - 4,50.

На то, что в матче будет назначен пенальти после применения технологии VAR (видеоповтор) - 2,87.

Наиболее вероятные авторы голов - Артём Дзюба (2.90), Фёдор Смолов и Марио Манджукич (по 3.00).

Вдвое больше шансов победить у хорватов считают и в PariMatch. На них выставили коэффициент 2,11. На сборную России - 4,20. На проход "клетчатых" в полуфинал - 1,54. На россиян - 2,58.

По количеству голов, то "индивидуальный тотал больше 2,0 Хорватия" - 4,00. "Индивидуальный тотал больше 2,0 Россия" - 9,00.

"Фаворит" на Хорватию выставило коэффициент 2,08. На Россию - 4,35. Проход хорватов в следующий раунд - 1,51, России - 2,65.

Как сообщала "Страна", 2 июля хорваты обыграли Данию в серии пенальти.

Также "Страна" писала, что после разгрома от Хорватии сборная Аргентины взбунтовалась и требует срочной отставки тренера.