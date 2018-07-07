Вчера, 6 июля, в пгт. Почаев с крыши Свято-Успенской Почаевской лавры упал монах. Об этом сообщает местное издание "Погляд".

По предварительной информации, чрезвычайное происшествие случилось во время проведения ремонтных работ.

43-летний мужчина с травмами грудной клетки и переломом ребер был госпитализирован в Кременецкую больницу.

Ранее "Страна" писала, как на Закарпатье из-за непогоды ель рухнула на церковь. Кроме этого, из-за шквального ветра в том же селе повредило кровлю на котельной местной общеобразовательной школы.

Как сообщала "Страна", ранее в Почаевской лавре покончил с собой военный из АТО.

Также "Страна" сообщала, что два года назад в Почаевской Лавре стартовал крестный ход на Киев.