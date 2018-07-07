Сборная Британии одержала победу над шведами со счетом 0:2.

Счет открыл Магуайр, который забил головой после корнера.

Во втором тайме Деле Али блестяще сыграл головой, пробил над руками Ульсена. Деле Алли стал вторым самым молодым игроком сборной Англии, который забивал на Чемпионате мира FIFA.

Многие отметили виртуозную игру британского голкипера Пикфорда, который неоднократно отбивал опасные мячи.

Сегодня определится, с кем англичане будут играть в полуфинале - Хорватией или Россией, которые сразятся сегодня в 21:00.

"Страна" провела онлайн-хронику матча Швеция-Англия.

Ранее сообщалось, что Англия отказалась жить в Москве во время чемпионата мира по футболу.

Также вчера с чемпионата вылетела Бразилия.