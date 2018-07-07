В Нежине Черниговской области объявлен траур до 8 июля по факту гибели трех подростков на стройке, полиция возбудила два уголовных дела.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Трое детей в возрасте от 12 до 14 лет погибли 6 июля на заброшенной стройке в пригороде Нежина.

информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование в рамках ч.2 ста.275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия), а также по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (несчастный случай). Продолжается досудебное расследование.

По информации полиции, тела погибших детей направлены в местный морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Фото: cn.npu.gov.ua

На сайте Нежинского городского совета сообщается, что в дни траура рекомендовано приспустить государственные флаги на административных зданиях, на зданиях предприятий, учреждений, заведений коммунальной собственности, а также отменить развлекательно-концертные, спортивные и другие культурно-массовые мероприятия местного значения.

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