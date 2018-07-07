Сегодня, 7 июля, Шевченковский райсуд Киева арестовал 48-летнего подозреваемого в умышленном убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака. Жителю Киевской области избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Мужчине объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений), и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.

За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Страна" сообщала про первые подробности с места убийства полицейского в Киеве.

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