В Харьковской области четыре человека из разных районов обратились в скорую помощь с ожогами, полученными в результате празднования Ивана Купала. Об этом сообщает "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" в Facebook.

Больше всего пострадал мальчик 5 лет. Малыша доставили с Кегичевского района детской реанимационной бригадой в ожоговый центр Харькова.

Фото: facebook.com/ekstrena.dopomoga

По данным "Интерфакс-Украина", 5-летний ребенок упал в костер во время празднования Ивана Купала, когда взрослые отвлеклись. Ребенок находится в критическом состоянии.

По данному факту начато уголовное производство по ст.166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Вместе с тем, в полиции отмечают, что семья потерпевшего характеризуется положительно и на учете полиции не состоит.

Как сообщала "Страна", прошлой ночью украинцы узнавали будущее и гадали на суженого и желания.

Напомним также, что спасатели предупреждали о шквалах и грозах в ночь на Ивана Купала.