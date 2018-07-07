Предоставление автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата повлечет серьезные последствия для всего православного мира, сравнимые с Великим церковным расколом 1054 года. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Об этом сообщает ТАСС.

"Если, не дай Бог, произойдет легитимизация раскола, причем при даровании автокефалии раскольничьим структурам, то трудно даже себе представить, к каким последствиям это может привести для всей семьи православных церквей. Это будет означать фактически раскол, подобный расколу 1054 года", - считает митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее в РПЦ рассказали, что будет, если Киевский патриархат попытается отобрать Киево-Печерскую Лавру.

Напомним также, что патриарх УПЦ КП Филарет уже озвучивал мнение, что обе лавры после предоставления Томоса должны перейти под контроль новой автокефальной структуры.