В пятницу, 6 июля, сотрудники уголовного розыска Нацполиции задержали во Львовской области 43-летнего иностранца, известного в криминальных кругах как вор в законе Дато Агжабединский. Он находился в Трускавце и был повторно выдворен с территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Лидер преступной группировки нарушил запрет въезда на территорию Украины.

В областном управлении полиции на него были составлены соответствующие документы, в частности протокол об административном правонарушении, после чего полицейские принудительно выдворили его за пределы Украины.

"Два месяца назад этот неоднократно судимый за тяжкие преступления вор в законе был задержан правоохранителями в Киевской области и принудительно выдворен за пределы Украины. Однако, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию нашего государства в течение трех лет, он нашел способ вернуться и приехал в Трускавец, где его и задержали наши оперативники", - сообщил в полиции.

Как сообщала "Страна", из Украины второй раз за полгода выдворили вора в законе по кличке Профессор.

Также "Страна" писала, как полиция задержала и выдворила из Украины вора в законе по кличке Полик.