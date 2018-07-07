Сегодня, 7 июля, в горсовете Харькова опровергли информацию о якобы причастности руководства областного управления СБУ к столкновениям в Харьковском горсовете 20 июня.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы горсовета.

"Еще во время того, как в здании горсовета агрессивные захватчики жгли дымовые шашки и распыляли газ, руководство города из определенных источников получило информацию, что за нападением так называемых "активистов" стоит начальник Управления СБУ в Харьковской области Андрей Носач", - говорится в заявлении.

В горсовете отметили, что эти сведения не подтвердились и "оказались явной дезинформацией, целью которой была еще большая дестабилизация обстановки в Харькове".

"Как мы теперь понимаем, расчет был на то, что руководство города войдет в жесткий конфликт с первыми лицами СБУ области, после чего, как следствие, могут произойти акции протеста, которые могут перерасти в массовые беспорядки", - отмечается в заявлении.

Харьковский горсовет сообщает, что руководство города сделало "определенные шаги", которые помогут представить общественности и наказать людей, которые распространили эту дезинформацию.

"Харьковский горсовет выражает сожаление по поводу того, что произошло, и надеется, что этот неприятный инцидент между местной властью и областным управлением СБУ никак не повлияет на совместную конструктивную работу", - говорится в заявлении.

Как сообщала "Страна", мэр Харькова Геннадий Кернес ранее обвинил в организации беспорядков в Харькове главу областного СБУ.

Напомним, после стычек в харьковском горсовете четыре сотрудницы мэрии были госпитализированы.