Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает почти два месяца в российской колонии, написал письмо актрисе Римме Зюбиной, в котором рассказал о своем самочувствии.

Текст письма Зюбина опубликовала на своей странице в Facebook.

"Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день [голодовки], конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть", - написал Сенцов.

Письмо датировано 3 июля.

Фото: facebook.com/z.rimma.z

Напомним, в августе 2015 года суд признал Сенцова виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Свою вину украинский режиссер не признает. С середины мая он держит голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России.

Ранее двоюродная сестра заключенного Наталия Каплан встретилась с ним в колонии в Лабитнанге. Их свидание произошло впервые за 4 года и продлилось два часа. "Я была на свидании с Олегом Сенцовым, проговорили мы с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг", - рассказала Каплан.

Как сообщала "Страна", российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что опасается "судьбы Савченко" для Олега Сенцова. "Я никогда не говорила, что у меня нет позиции. Есть определенный порядок, который предполагает обращение личное человека, его волеизъявление о помиловании", - сказала она.